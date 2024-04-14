بدون سبب.. مدمن شابو يقتل صديقه بالفأس

أنهى عاطل مدمن شابو، حياة أحد أقاربه، اليوم الأحد، أثناء جلوسه معه دون وجود خلافات بينهما بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

مدمن شابو يقتل صديقه بالفأس

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ بمقتل شاب بضربات فأس في قرية الحجيرات مركز قنا.

وتبين من التحريات التي قادها اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، مصرع المدعو «محمد.ع.ح» 18 عامًا، بضربات آلة حادة «فأس» وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو «عبدالسلام .ح» ٢٢ سنة عاطل.

تبين أن المتهم مدمن لمادة الشابو المخدر وأنه كان قد خرج من السجن منذ شهور وأثناء جلوسهما وسط الزراعات قام المتهم بضربه بالفأس على الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأن المتوفى توجد صلة قرابه بينه وبين المتهم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام وتمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى أبوالمجد، مفتش مباحث مركز وقسم شرطة قنا من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها الواقعة.

ومن جهة اخرى قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

حبس عاطل شرع في قتل عمه بالهرم

كما امرت جهات التحقيق بالهرم ، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة قتل عمه برصاصتين الأولى في الرأس والثانية في الصدر داخل منزل العائلة بمنطقة الطوابق بالهرم ولاذ بالفرار.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المواطنين، بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، ووجدوا رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء وبه إصابة عبارة عن رصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، على عمه بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب قيام الأخير بالمعيشة في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة فقرر طرده بالعنوة، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار