موسم عمرة ناجح

وزير الطيران: رفع درجة الاستعداد القصوى مع بدء رحلات العودة

مصر للطيران تنقل ٨٢ ألف راكب على متن 374 رحلة جوية

غرفة عمليات للتأكد من جاهزية الأطقم للتعامل مع أى طارئ

تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضى المقدسة، وفى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، أنهت وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها كافة استعداداتها لاستقبال المعتمرين، حيث تشهد المطارات المصرية خلال الفترة الحالية كثافة ملحوظة بزيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية.

وفى هذا السياق وجه وزير الطيران بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مطارات الجمهورية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المسافرين،، مؤكدًا حرص وزارة الطيران المدنى على توفير أقصى سبل الراحة لذوى القدرات الخاصة وكبار السن، حيث تم توفير عدد كبير من الكراسى المتحركة وتخصيص فريق من موظفى العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر.

الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة انسياب حركة الركاب وانتظام جداول الرحلات على أن يتم التدخل الفورى والسريع لحل أى صعوبات قد تطرأ داخل الصالات، وأشاد وزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس بالتنسيق الكامل والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار. كما أثنى على الجهد المبذول والأداء الفعال الذى ظهر واضحًا خلال موسم العمرة وسفر المعتمرين، مشيدًا بانتظام وانسيابية حركة التشغيل والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية بمطار القاهرة ومطارات الجمهورية ومطارى جدة والمدينة للتواصل على مدار 24 ساعة ومتابعة المستجدات أولًا بأول لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات السفر والوصول وتيسير إجراءات وصول المعتمرين بسهولة ويسر تام.

مصر للطيران

ومن جانبها أنهت مصر للطيران الناقل الوطنى كافة استعداداتها لعودة المعتمرين من الأراضى المقدسة بعد انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر تسيير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكبًا من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 أبريل الجارى.

والمطارات المصرية تستقبل المعتمرين

هذا وقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات، فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بمصر للطيران والسلطات السعودية ومطارات الجمهورية على مدار 24 ساعة لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات الوصول، بالإضافة إلى قيام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران بمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

المطارات استعدت

أحمد منصور

مع اللحظات الأولى لعودة المعتمرين أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى حالة الطوارئ لاستقبال رحلات عودة المعتمرين القادمة من جدة والمدينة المنورة فى الصالة الموسمية وكذلك مبنى الركاب 2 ومبنى الركاب 1، ولسفر الراغبين فى قضاء جازة عيد الفطر المبارك داخل المدن السياحية... ومن جانبها أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية تعليمات بتكثيف الاستعدادات بالمطارات المصرية لاستقبال المعتمرين والذى يشهد ارتفاعاً فى معدل تشغيل الحركة الجوية داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية. وتم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمطار ومديرى المبانى لجاهزية الأطقم للتعامل مع أى طارئ، بالإضافة إلى زيادة أعداد المقاعد الثلاثية والشاشات فى قاعات الوصول وتكثيف أعداد الموظفين في صالات الطيران للتعامل مع زيادة عدد رحلات عودة المعتمرين...

مهندس يحيى زكريا

درجة الاستعداد القصوى

من جانب آخر، يشهد مطار القاهرة الدولى حركة تشغيل كبيرة والذى تزامن مع بدء عودة المعتمرين المصريين العائدين من عمرة رمضان، حيث تشهد المبانى الثلاثة بمطار القاهرة حركة كبيرة، وأيضاً حركة وصول للعائلات العربية الراغبة فى قضاء إجازة عيد الفطر المبارك المبارك فى رحاب الأراضى المصرية، لذلك فقد رفعت شركة ميناء القاهرة الدولى درجة الاستعداد ووفرت طواقم كبيرة من كل التخصصات بالتعاون مع الجهات العاملة بالميناء.

وتشهد حركة السفر أيضاً ارتفاعات كبيرة وبخاصة للمدن السياحية المصرية كشرم الشيخ والغردقة أسوان وشهدت حركة التشغيل معدلات كبيرة وبخاصة فى السفر الداخلى والترانزيت للمدن السياحية المصرية للقادمين من الخارج.

اجتماعات تنسيقية

إيهاب محيى الدين

كانت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحاق، تتابع موسم العودة وعقدت اجتماعات مع الجهات المعاونة بالمطار لوضع خطة التشغيل أثناء عيد الفطر المبارك، والتى تشهد كثافة فى التشغيل قادمة من مختلف الدول وليس السعودية فقط؛ بسبب بدء الإجازة الصيفية ورغبة الكثير من الأسر المصرية والأشقاء العرب على قضائها فى المدن المصرية، وتم الاتفاق على زيادة الأطقم العاملة من مختلف جهات المطار للقضاء على أى زحام أو تكدس وحل أى مشكلات خلال جداول التشغيل.

جدير بالذكر أنه بدأ تكثيف رحلات العودة من الأراضى المقدسة عقب قضاء ليلة القدر وختام المصحف تزامنًا مع الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك، وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع كل شركات الطيران وكذلك الجهات المعاونة لنجاح موسم العودة مثل موسم السفر، وحل أى مشكلات أثناء التشغيل وزيادة الأطقم العاملة خلال أيام عيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافة فى التشغيل.

الحجر الصحى

من جانبها حرصت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة خلال موسم عمرة رمضان على مواصلة عملها وتوقيع الكشف الطبى على المعتمرين وتوعيتهم والمتابعة الصحية لهم، بعد العودة من الأراضى المقدس، كما أن أى حالة طارئة أثناء رحلات السفر والعودة يتم التعامل معها طبيًا وجميع الحالات التى وصلت من الأراضى المقدسة حتى الآن كلها حالات طبيعية وعادية.

مهندس محمد سعيد

شرطة المطار

كذلك حرصت الإدارة العامة لشرطة مطار القاهرة الدولى على تقديم كافة الترتيبات والتيسيرات والتأمينات خلال موسم سفر وعودة ضيوف بيت الله الحرام.. كما حرصت سلطات أمن المطار على التيسير على المعتمرين وتأمين أفواجهم بأحدث الخطط الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه فى الأكمنة الثابتة والمتحركة.. أيضاً تم الدفع بالمزيد من ضباط الجوازات لإنهاء إجراءات المعتمرين.