خبراء: هجوم إيران على إسرائيل عملية محدودة وسيناريو لرد الكرامة

نفذت إيران أمس السبت، هجوم موسع ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وشهد الهجوم الذي أطلقته إيران على إسرائيل العديد من الردود الواسعة في مجال الصراع العسكري.

وكشف العديد من الخبراء العسكريين، أن الهجوم الإيرانى على إسرائيل بمثابة سيناريو ومسلسل، جاء لطمس ماحدث فى غزة خلال الأيام الماضية، وهى عملية محدودة هدفها رد كرامة، وأن 90% من الضربات التي وجهتها إيران نحو إسرائيل تم اجهاضها دون وصول شيء منها إلى تل أبيب، وفى حالة حدوث تطورات جديدة ستتحول المنطقة إلى ساحة حرب.

وفى هذا السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، أن دخول إيران المباشر على خط الصراع، عبر هجمات استهدفت إسرائيل، جاء للرد على استهداف قنصليتها فى دمشق مؤخرًا بمثابة سيناريو ومسلسل.

وأضاف صابر فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن هجوم أيران أمس يهدف إلى إثارة صورة ضبابية لمحاولة طمس ماحدث فى غزة خلال الأيام الماضية، لإعادة احتلال غزة إسرائيليا مرة أخرى إضافة إلى السيطرة على الشرق الأوسط فى ظل انهيار سياسة القطب الأوحد "الولايات المتحدة الأمريكية"، وتنامى القوى الجديدة روسيا والصين وحلفائها.

وأشار إلى أنه لايوجد رد انتقامى مثلما وعدت إيران فكل ما حدث هو إطلاق العديد من الصواريخ التى لا تصيب أى هدف وتمثل أى تهديد مباشر مثلما أعلن جيش الاحتلال.

فيما وجه التحية إلى الجهود المصرية فى إدارة أزمة غزة ودعمها، مؤكدا فشل الجانب الإسرائيلى فى تنفيذ مخططاته داخل غزة ولم يتم تنفيذ أى من أهداف الحرب.

ومن جانبه، قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أن الهجوم الإيرانى على إسرائيل، تعتبر عملية محدودة الهدف منها رد الكرامة للإيرانيين، دون حدوث مشاكل بين الطرفين، مؤكدا أنه فى حالة حدوث تطورات جديدة ستتحول المنطقة إلى ساحة حرب.

وأضاف فرج فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الحرب استمرت حوالى 5 ساعات وبعد هذا الهجوم أصيبت فتاة إسرائيلية واحدة مشيرًا إلى أن الهجوم الإيرانى كان بمثابة رد الكرامة وبعدها كل الأطراف مرضية.

الزنط: "من يتخيل أن هناك صراعًا بين إسرائيل وإيران واهم"

وبدوره، قال الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث في الهجوم الإيراني على إسرائيل يجب أن يوصف "بالتمثيلية"، موضحًا: "من يتخيل أن هناك صراعًا بين إسرائيل وإيران فهو واهم".

وأضاف الزنط، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الصهاينة استخدموا إيران لفترة طويلة وذلك من أجل تحقيق أهدافهم، مؤكدًا: "لن يضرب الفرس إسرائيل رغم تصريحات قياداتهم الدينية والسياسية".

وأوضح مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن 90% من الضربات التي وجهتها إيران نحو إسرائيل تم اجهاضها دون وصول شئ منها إلى تل أبيب، لافتاً إلى أن المحادثات الأخيرة بين إيران وأمريكا كانت من أجل الترتيب لهذا المخطط.

وأكد الزنط، أن العرب لا يحتاجون شمس حقيقة أكثر من ما حدث في الهجوم الإيراني على إسرائيل، مطالباً القادة العرب بإدراك ما حدث بين إيران وإسرائيل، والاستفاقة خلال الفترة المقبلة.

ووجه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، الشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة على استعدادهم لهذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة وضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار.