الأمن يلاحق تجار المخدرات بالشارع الدمياطي

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (2) قضية اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).. وكذا (فرد محلى وطلقتين) بحوزة (متهمان "لأحدهما معلومات جنائية").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به بالقاهرة وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 2,5 مليون جنيه.



بـ 2,5 مليون جنيه.. ضبط مصنع لتصنيع مخدر الإستروكس فى المقطم

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته (كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جرام – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات –مبلغ مالى– مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع– عدد من الأقراص المخدرة).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة 2.5 مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.



حبس شخصين بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة



كما أمرت نيابة الشروق، بحبس (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (كمية لمخدر الشادو – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من الأكياس المعدة للتعبئة – ميزان حساس – سلاح أبيض).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - كمية لمخدر البودر – 3 ميزان حساس).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر الهيروين).

طالبة جامعية تنهى حياتها فى المطرية



كما أقدمت طالبة على إنهاء حياتها فى منطقة المطرية، رابع أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد سقوط الطالبة من بلكونة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين إقدام طالبة جامعية على إلقاء نفسها من أحد الطوابق العقار الذى تقطن به مع أسرتها أثر مرورها بأزمة نفسية.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.