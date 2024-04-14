مسؤول أممي: وضع سكان غزة لا يزال صعبا للغاية

أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، "جيمي ماكغولدريك"، أن وضع سكان غزة لا يزال صعبا للغاية، على الرغم من الالتزامات الأخيرة التي أعلنتها إسرائيل لتعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية الأمميين في فلسطين إن الوضع خطير في الشمال بشكل خاص. وأشار إلى أن البعثات التي كانت مقررة لإيصال المساعدات إلى المنطقة، ألغيت جميعها، بما في ذلك بعثة كان من المفترض أن تمر عبر معبر إيريز في سياق إعلان إسرائيل النية بفتحه منذ أيام .

وأضاف"جيمي ماكغولدريك"، أن عواقب العمليات الإغاثية "المحدودة للغاية" إلى شمال القطاع أصبحت واضحة بالفعل، بالنظر إلى نقص وزن الأطفال عند ولادتهم. ووصف زيارته لمستشفى كمال عدوان قبل أسبوعين، حيث رأى بنفسه أن جميع مرضى جناح الأطفال يواجهون الجوع وسوء التغذية .

ورد "ماكغولدريك" على تصريحات إسرائيلية بأن أكثر من ألف شاحنة دخلت غزة في الأيام القليلة الماضية، ولكن تم تسليم حوالي 800 فقط إلى الجانب الفلسطيني، وجدد نداءه للسلطات الإسرائيلية للاعتراف بمسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال، وشدد على أن مسؤوليتها "لا تنتهي إلا عندما تصل المساعدات إلى المدنيين في غزة .

وأكد المسؤول الأممي أن نظام الإخطار والتنسيق - الذي يشارك في إطاره العاملون في المجال الإنساني إحداثياتهم مع الأطراف المتحاربة - غير دقيق باستمرار، وشدد على أن العاملين في مجال الإغاثة يخشون على سلامتهم بعد مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني من المطبخ المركزي العالمي الذي "يتمتع بوضع أفضل بكثير من بعض الوكالات الأخرى" لدى السلطات الإسرائيلية .

وفي معرض وصفه للتأخيرات الطويلة للقوافل الإنسانية عند نقاط التفتيش، أشار المسؤول الأممي إلى أن فريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الذي أصيبت سيارته بالذخيرة الحية، ظل محتجزا "لساعات" عند نقطة تفتيش على طريق صلاح الدين.وأصر "ماكغولدريك" على أنه حتى الآن هذا الشهر، تم إهدار حوالي 60 ساعة بهذه الطريقة.

وقال "ماكغولدريك" هناك ثلاثة طرق فقط مفتوحة أمام قوافل الإغاثة الإنسانية إلى الشمال في غزة: الطريق الأوسط عبر طريق صلاح الدين، وطريق الرشيد الساحلي – والطريق العسكري على الجانب الشرقي من غزة. وأكد منسق المساعدات التابع للأمم المتحدة أنه "في أي وقت من الأوقات خلال الشهر الماضي وأكثر، لم يكن لدينا ثلاثة أو حتى اثنين من هذه الطرق تعمل في نفس الوقت " .

وشدد "ماكغولدريك" على أن العاملين في المجال الإنساني في غزة يواجهون مشكلة خطيرة تتعلق بالنظام وسيادة القانون مما يعيق قدرتهم على إيصال المساعدات إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها.