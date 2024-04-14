السبت إطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية

تنطلق صباح السبت المقبل الموافق 20 أبريل، امتحانات نهاية العام الدراسي 2023\2024 لسنوات النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلن الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، رفع درجة الاستعدادات القصوى لبدء موسم امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصفين الاول والثاني الاعدادي في 20 ابريل الجاري وتستمر حتى 27 أبريل.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الاول والثاني الثانوي بالمعاهد الازهرية بالإسماعيلية في 28 ابريل المقبل وتنتهي في 9 مايو المقبل .فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائيةوالاعدادية على مستوى الجمهورية بالمعاهد الأزهرية في 15 مايو المقبل وتنتهي في 22 مايو من نفس الشهر .

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في اول يونيو وتنتهي في 15 يوليو المقبل لشعبتي العلمي والأدبي.

ويعد قطاع المعاهد الأزهرية، هو أحد قطاعات الأزهر الشريف، أنشأ طبقًا لقانون رقم 103 لسنة 1961 وهو عبارة عن مجموعة مدارس تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي)، تمثل البوابة الوحيدة للالتحاق جامعة الأزهر وفروعها، ويدرس فيها مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية إضافة لعلوم الدين الإسلامي وهي المواد الشرعية، وللمعاهد مبان مستقلة أو ملحقة بالمساجد في نمط معماري يختلف عن المدارس الحكومية، حيث يُراعى النموذج المعماري الإسلامي التراثي، ويتجاوز عدد المعاهد الأزهرية لأكثر من عشرة الآف معهد في مختلف أنحاء مصر.