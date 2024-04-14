مكافحة الإدمان: زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن



شهد الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات "،تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي الى أكثر من 26 مليون مشاهدة ،كما تفاعل الكثير مع الإعلان على" تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " ،وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان منها " الإعلان مبدع ورفع الوعى بخطورة التعاطى وإدمان المواد المخدرة - جذاب ويوصل الفكرة بشكل رائع " ،كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان الى 12 ألف مكالمة لتلقي العلاج من الإدمان بنسبه زيادة 500% ، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن منهم 41.8% من سن 21 الى 30 عاما و37% من سن 31 الى 40 عاما و8.8% من سن 15 الى 20 عاما ،مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث يتم توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة .



ياتى هذا بالتزامن مع المرحله الجديده التى اطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى من حملة "أنت أقوي من المخدرات" تحت عنوان " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " ،وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات ،حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة،





تدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية علي الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق الذين وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقة الإنسانية وحولتهم إلى دمية وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد ان تمكنت من السيطرة عليهم كما يهدف الإعلان إلى طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات علي جميع فئات المجتمع وإرسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي ان المخدرات هتجرك للخسارة والنهاية .. ماتربطش نفسك وحياتك بيها .. أنت أقوى من المخدرات "







وأشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الى استمرار التفاعل الكبير مع إعلان حملة " المخدرات هتجرك للنهاية .. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات " من الفئات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت فى الرغبة للتقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي على مدار أسبوعين عقب إطلاق الحملة حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة



