"حلول للسياسات البديلة" يناقش 4 مبادرات شبابية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

ينظم مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة لقاءً بشأن عدد من المبادرات الشبابية الناجحة.

ومن المقرر بدء اللقاء الخميس المقبل 18 أبريل الجاري بداية من الخامسة مساء في القاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة بميدان التحرير.

ويناقش اللقاء أربع مبادرات مستوحاة من القاهرة، تجسد روح واحدة من أعظم مدن العالم والطاقات الإبداعية لشعبها حيث سيتم التعرف على جيل شاب من القاهريين، يقود رؤية القاهرة المتجذرة في التقاليد.

وفي إطار فعاليات مهرجان التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2024، سيقوم هذا اللقاء بتعريف كل مبادرة من هذه المبادرات الأربع، والدافع وراء تأسيسها، وما هي أبرز معالم ما تقوم به تلك المبادرات، وما هي التحديات التي تواجهها.

ويتحدث في اللقاء كل من الدكتور محمد حمدي أستاذ التعبير الفني والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، ومؤسس مشروع "رسم مصر" المتخصص في التاريخ والثقافة والفن المصري. ومحمد حمدي هو فنان تشكيلي، قام بنشر العديد من كتب الأطفال (الرسوم التوضيحية والكتابة) وهو حاصل أيضا على جائزة سوزان مبارك لرسومات كتب الأطفال.

كما يتحدث خلال اللقاء عبد العظيم فهمي، مؤسس مبادرة "سيرة القاهرة" وسامية الخضري مؤسسة مبادرة قاهروية جولات القاهرة الفنية، ومصممة جرافيك أولى في شركة انفومنيو كما تتحدث في هذا اللقاء أميرة عيد مؤسسة مبادرة عالم وصال، وهى متخصصة في مجال الاتصالات، ومهتمة بسرد القصص والتراث غير المادي وقامت بتأسيس عالم وصال في عام 2020 لسرد وتوثيق القصص المصرية غير المروية في محافظات مصر وتحويلها إلى تصميمات إبداعية لمنتجات صديقة للبيئة.

يدير اللقاء الدكتورة رباب المهدي الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مشروع حلول للسياسات البديلة.



