رئيس هيئة أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الحصاد الختامي لمبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، وفحص أكثر من 312.000 منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، ضمن فعاليات المبادرة، وذلك بما يتخطى 100% من مستهدف المبادرة التي انطلقت طوال شهر رمضان الفضيل واستمرت خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة أن مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) استهدفت 3 فئات رئيسة وهم مرضى الضغط، ومرضى السكري، ومرضى السكري والضغط معًا ، وذلك بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن ، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

وتابعت الهيئة: تم الدفع بـ 480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات مدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات خلال فعاليات المبادرة لفحص المرضى بمنازلهم بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، لعمل الإجراءات الطبية اللازمة للمرضى، وضمان الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، وهو ما ساهم في الاطمئنان على صحة المواطنين وسلامتهم.

فيما ارتكز عمل المبادرة أيضًا على العيادات الطبية المتنقلة التي جابت كافة مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت بمحافظات جنوب سيناء والسويس واختتمت بمحافظات أسوان والأقصر، وتم إجراء أكثر من 10.000 فحص طبي من خلالها.

وفي هذا السياق وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الشكر لشركاء النجاح من شركة فاركو للأدوية ومجلس القبائل والعائلات المصرية لمشاركتهم ودعمهم في الدفع بالعيادات المتنقلة ضمن فعاليات مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) بما ساهم في الوصول لعدد أكبر من المواطنين بالأماكن النائية والحدودية وخاصة بعمق سيناء، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والأهلي بما يضمن صحة أفضل لجميع المصريين.

مثمنًا جهود كافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة وكل من ساهم بدوره في إنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها، لجهدهم ومشاركاتهم الفاعلة خلال الشهر الكريم وأيام عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وساهم في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وبما يضمن توفير رعاية صحية لائقة بأعلى معايير الجودة العالمية لهم

مؤكدًا على التقييم اللحظي لكافة الاجراءات التي تتم داخل مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) بكل فرع من أفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" أول بأول، من خلال غرف للمتابعة مرتبطة بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة، مشيرًا إلى أن الاحصاءات الناتجة عن المبادرة وتقييم تنفيذ أعمالها هي مؤشرات وركائز عمل للهيئة خلال الفترة المقبلة، وتدعم الخرائط الصحية للأمراض بكل محافظة من محافظات التغطية الصحية الشاملة.

.وتجدر الإشارة أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لعام 2024، استهدفت 300.000 مواطن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، وهدفت إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية المُثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان المبارك، وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية، أهمها، المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، وحملات توعوية وتثقيفية للمرضى وذويهم عن كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة والإرشادات الصحية السليمة للوقاية من مضاعفاتها.