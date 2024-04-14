غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بديرمواس

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنظيم وتنفيذا القوافل الطبية العلاجية المجانية ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية.

وتنظم مديرية الصحة بالمحافظة، بدءا من غدا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية ، بقرية أولاد مرجان إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، وذلك على مدار يومين متتاليين 15و 16 إبريل 2024 ، وفى اطار الجهود التي تبذلها الدولة ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر – الرمد - الانف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين ؛ مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وفي سياق متصل أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية ، على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى ، لإحكام الرقابة على الأسواق ، وضمان وصول غذاء آمن حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر مارس الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية ، على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، تم خلالها المرور على 544 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفات المضبوطة ، تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الإشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المنشآت المخالفة ، مؤكداً ، على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح وكيل الوزارة، إلى أنه تم سحب 348 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك، وإعدام 944 كيلو أغذية مختلفة ، و 1308 لترات مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 3آلاف و361 كيلو أغذية و 3960لتر مواد سائلة مختلفة للإشتباه في الصلاحية ، بالإضافة ، إلي استخراج 1069 شهادة صحية.