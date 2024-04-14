غداً.. بدء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني بأزهر الشرقية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة أنهت الاستعدادات لبدء امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024.

وأكد الجنيدي، أنّه اطمأن على جميع استعدادات الإدارات التعليمية لبدء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني، وذلك بالتواصل مع جميع مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، مشددا على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المعاهد خلال انعقاد هذه الاختبارات بها.

وأضاف رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنّه وجّه بتوفير البيئة والجو المناسب لطلاب صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لأداء الامتحانات الأدائية بشكل مثالي، يُحقق لهم كافة سُبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

ومن المقرر أن يتم امتحان الطلاب في كل يوم ثلاثة مواد، ويكون الزمن المخصص لكل مادة ساعة واحدة، وفقًا للجدول التالي: الإثنين الموافق 15 أبريل 2024: اللغة العربية من الساعة 9: 10 صباحًا، التربية الإسلامية من الساعة 10: 11 صباحًا.

الرياضيات من الساعة 11: 12 صباحًا.

الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024: المهارات المهنية من الساعة 9: 10 صباحًا، الدراسات الاجتماعية من الساعة 10: 11 صباحًا، العلوم من الساعة 11: 12 صباحًا.

الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024: اللغة الإنجليزية من الساعة 9: 10 صباحًا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة 10: 11 صباحًا.

ويعتمد نظام التقييم الجديد على توزيع درجات المادة على اختبارات الشهور، بالإضافة إلى ذلك امتحان نهاية الفصل الدراسي والسلوك، ويجب النجاح في امتحان المهام الأدائية للنجاح في المقرر، وتبلغ درجاته العظمى 35 درجة، وفق البيانات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي سياق متصل، نظم معهد الصفوة التجريبي ب بنين التابع لمنطقة الشرقية الازهرية، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة «حفظ القرآن الكريم»، بمشاركة الطلاب وأولياء الأمور، ولفيف من القيادات الأزهرية والمجتمع المدني بالشرقية.

وقالت عزة قنصوه حسن، عميدة معهد الصفوة التجريبي النموذجى ب بنين، في مستهل كلمتها، إنه انطلاقة متميزة في هذه الأيام الكريمة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أن تتم فاعليات المسابقة القرآنية، وذلك تأكيدًا على غرس حُب القرآن الكريم عند الطلاب، مشيرة إلى إنه تم تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم ، التي ينظمها المعهد سنويا في شهر رمضان المبارك.