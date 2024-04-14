ضبط طن نخالة مجهولة المصدر بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، عدة حملة تموينية عليالأسواق بمدن وقري المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط طن نخاله مجهولة المصدر، و٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة.

وتم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة بمركزي بدر والرحمانية، وبحملات مماثلة بمركزى المحمودية وكفر الدوار تم ضبط مخبز تصرف فى 68 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و8 مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن، ومخبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وأخر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط 500 لتر سولار داخل عهدة باطنية غير مرخصه ،ومستودع غاز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية، كما تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار بيع اسطوانات الغاز ،ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية ومتابعة الأسواق و والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .