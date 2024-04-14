موعد طرح 6 محال تجارية و5 وحدات إدارية وصيدليتين للبيع في 6 أكتوبر

يستعد جاهز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، برئاسة المهندس عادل النجار، لطرح 6 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (26م2 : 74م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (42م2 : 92م2)، بالأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإنه من المقرر إقامة جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، موضحًا أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق آخر، شدد رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على وجود غرفة عمليات "مجموعة عمل طوارئ" على مدار الساعة؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ وذلك خلال فترة إجازة احتفالات عيد الفطر، المقرر لها أن نتنهي اليوم.

وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص خلال أيام اجازة عيد الفطر، مؤكداً أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

قال "النجار"، إنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم والقوة وسيتعرض صاحب المخالفة لإجراء قانوني حاسم ورادع، مشددا على ضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء.

وجه "النجار"، الإدارات المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال العطلات الرسمية، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الحملات بالقطاع الجنوبى، أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لمخالفات بناء بالقطعة ٢٠٢٩ المجاورة السابعة، الحى الثانى، وقطعة رقم ٢٥٩ المجاورة الثانية، الحى الرابع، والقطعة رقم ٦٦٩ المجاورة الرابعة، الحى الرابع، والقطعة رقم ٢٨٤ المجاورة الأولى، الحى الرابع، والقطعة رقم ٩٢٤ المجاورة الرابعة، الحى الثالث، والقطعة رقم ١٨٢٨ المجاورة السابعة، الحى الثانى، والقطعة رقم ٩٨٠ المجاورة الخامسة، الحى الأول، والقطعة رقم ١٤١٨ المجاورة السادسة، الحى الثانى، والقطعة ١٢٥٨ المجاورة السادسة، الحى الرابع والقطعة رقم ١٠٩ المستثمر الصغير جنوب الأحياء، والقطعة رقم ٥٧٧ المجاورة الثالثة، الحى الأول، والقطعة رقم ٧٩١ المجاورة الرابعة، الحى الرابع، والقطعة رقم ٨٢ المجاورة الأولى، الحى الرابع، والقطعة رقم ١١٥٣ المجاورة السادسة.

وأضاف " النجار" أن الحملات بالقطاع الشمالى أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطع أرقام ١٠، ١٥ السياحية الثانية، والقطعة رقم ١٣ السياحية الأولى بالإضافة إلى القطعة رقم ١٠٦٣ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.