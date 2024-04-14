موعد مباراة مودرن فيوتشر والاسماعيلي في الدوري الممتاز

يتقابل فريق مودرن فيوتشر بنظيره الإسماعيلي مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الاسماعيلي ومودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024.

مباراة فيوتشر والإسماعيلي



ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض الفريق 14 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 هدفًا آخر.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر من جدول الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، حيث لعب الإسماعيلي 16 لقاء حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا