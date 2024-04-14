الرئيس الإيراني: سنوجه ردا قاسيا إلى إسرائيل حال هجوما جديدا على طهران

أكد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، أنهم سيوجهون رد فعل قاسيا وأكثر حزما إلى إسرائيل حال شنها هجوما جديدا على إيران مرة أخرى، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

تعليق هام من الرئيس الإيراني

وأضاف الرئيس الإيراني، أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونؤكد على أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا وسنبذل كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار.

وعلق على هجوم إيران على عدد من المناطق الإسرائيلية، قائلا:" استهدفنا بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسؤولة ومتناسبة".