إرتفاع درجات الحرارة نهارا والعظمى 30 درجة بالفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 14 أبريل، إرتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ليصبح الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة.

ويسود المحافظة طقس مائل للبرودة ليلا وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد إنخفاضا في درجات الحرارة، مع إستمرار الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة.

طقس مائل للبرودة ليلا والصغرى 15 درجة بالفيوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 30 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء مائلة البرودة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو متر في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

ونصحت الهيئة المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة وخاصة في المناطق المكشوفة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات وعدم الانخداع بدرجات الحرارة نهارا، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة ليلا وخلال ساعات الصباح الباكر، وهي الأوقات التي تشهد أجواء مائلة للبرودة، مع إنتشار السحب المتوسطة نهارا، وبقاء الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، واستمرار نشاط الرياح، وخاصة في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة في آخر الليل، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة أنحاء المحافظة.