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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي المصري البورسعيدي نظيرة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من جولات مسابقة الدوري الممتاز.


موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني علي ماهر، ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، في المواجهة المرتقبة بينهما اليوم الأحد في تمام الساعة الـ4 عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا بث مباشر
ومن المقرر أن يتم عرض المباراة بين المصري وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت باعتبارها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات الدوري الممتاز.

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