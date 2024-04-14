إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى وقع بطريق الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى بمركز إدفو محافظة أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى وقع بطريق الغنيمية المؤدى للطريق الصحراوى بمركز إدفو محافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام بمدينة إدفو.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم: محمد أحمد حامد، 74 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، نادية محمد أحمد، 50 سنة، رشا محمد أحمد، 43 سنة، سليم محمد أحمد، 7 سنوات، مصابين بجروح وكدمات متفرقة.

وفى سياق متصل أصيب 8 أشخاص بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بطريق القاهرة- اسيوط الغربي فى نطاق محافظة الفيوم بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 8 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة- أسيوط الغربي بنطاق المركز.

انتقلت على الفور اجهزة الامن وسيارات الاسعاف وتبين اصابة كل من ادهم زكريا ، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صلاح الدين محمد ، 33 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وطه حسن دياب ، 41 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى ، عاشور عيد خليل ، 59 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبد الهادي عاشور ، 48 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمني وتجمع دموي بالوجه ، و عويس جمعة عيد ، 51 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وقرني عيد قرني، 52 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وعبد العاطي منصور ابو النجا، 46 سنة ، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طاميه المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه اخرى لقي شاب بالفيوم مصرعه فى حادث ادعاء صعق كهربائي في قرية سياحية علي ضفاف بحيرة قارون بدائرة مركز شرطة إبشواي ، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة باستقبل مستشفى إبشواي المركزي جثه شاب ادعاء صعق كهربائي بقرية سياحية علي ضفاف بحيرة قارون ، ويدعى كريم محمود سعيد العبودي ، 20 سنة، من قرية فانوس بمركز طاميه وتم توقيع مفتش الصحة على الجثة، ونقلها ووضعها داخل ثلاجة المستشفى ,وانتقلت اجهزة الامن إلى موقع الحادث بالقرية السياحية ببحيرة قارون، واجرت المعاينة والفحص الشامل لمعرفة أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.