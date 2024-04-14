كيفية إنشاء مجموعة في Microsoft Teams

في Microsoft Teams، إنشاء مجموعة ليس هو نفسه إنشاء فريق. تعتبر الفرق مساحات تعاونية أكبر، بينما تشير المجموعات في Teams إلى "مجموعات الاتصال".

تساعدك هذه المجموعات على تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك لتسهيل التواصل.

إليك كيفية إنشاء مجموعة اتصال في Microsoft Teams:



* افتح تطبيق Microsoft Teams على سطح المكتب أو الجهاز المحمول لديك.

* في جزء التنقل الأيمن، انقر على قسم "الدردشة" في الأعلى.

ثم حدد "جهات الاتصال" من القائمة المنسدلة التي تظهر.

* في أسفل قائمة جهات الاتصال، سترى خيار "إنشاء مجموعة اتصال جديدة". انقر عليه.

* سوف تظهر نافذة منبثقة. أدخل هنا اسمًا وصفيًا لمجموعتك في الحقل المخصص.

* انقر فوق حقل "إضافة أعضاء" وابدأ في كتابة الأسماء أو عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين تريد ضمهم إلى المجموعة. سيقترح Microsoft Teams جهات الاتصال أثناء الكتابة.

*اضغط على أسماء الأشخاص الذين تريد إضافتهم من نتائج البحث. يمكنك الضغط باستمرار على مفتاح "Ctrl" على لوحة المفاتيح (مفتاح "Command" في نظام Mac) لتحديد جهات اتصال متعددة في وقت واحد.

* بمجرد إضافة كل شخص تريده، يمكنك النقر فوق "X" في الزاوية اليمنى العليا لإغلاق شريط البحث.

* اضغط على زر "إنشاء" الموجود أسفل النافذة المنبثقة.

* سيتم الآن عرض مجموعة الاتصال الجديدة الخاصة بك في قسم الدردشات ضمن "جهات الاتصال". يمكنك النقر على اسم المجموعة لرؤية قائمة الأعضاء وبدء محادثة مع المجموعة بأكملها.

أشياء مهمة يجب تذكرها

* يمكنك إضافة ما يصل إلى 64 شخصًا إلى مجموعة اتصال واحدة.

* يمكنك إعادة تسمية مجموعة جهات اتصال أو حذفها من خلال الانتقال إلى "جهات الاتصال"، والنقر على النقاط الثلاث (...) بجانب اسم المجموعة، وتحديد الخيار المطلوب.