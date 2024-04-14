موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدور يالانجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الأحد، نظيره فريق كريستال بالاس؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

وسيتم بث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 1HD.



ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: كونور برادلي، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إيندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.