اليابان: ندين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل وندعو لعدم التصعيد

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا اليوم الأحد أن بلادها تدين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل، معتبرة إياه تصعيدا من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقالت كاميكاوا في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - "إن اليابان تشعر بقلق عميق، بعد أن شنت إيران هجوما على إسرائيل الليلة الماضية؛ ردا على ضربة قاتلة وقعت مؤخرا على القنصلية الإيرانية في سوريا".. مضيفة أن طوكيو ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المواطنين اليابانيين في الخارج، معربة عن عزم بلادها المتجدد على مواصلة مختلف الجهود الدبلوماسية الضرورية لمنع المزيد من تدهور الأوضاع.

وتابعت وزيرة خارجية اليابان أن السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أمر في غاية الأهمية بالنسبة لبلادنا ونحث الأطراف المعنية على تهدئة الوضع".

وجاء هذا البيان بعد أن أطلقت إيران عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وهي المرة الأولى التي تشن فيها طهران هجوما مباشرا على إسرائيل.

ويأتي التصعيد الأخير بعد أن تعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل لقصفها القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل الجاري؛ وأدى الهجوم إلى مقتل سبعة ضباط إيرانيين، من بينهم قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني.

الجيش الأمريكي اعترض عددا من المسيرات الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الجيش الأمريكي اعترض عددا من المسيرات الإيرانية المتجه إلى إسرائيل، دون تحديد عددها ومناطق اعتراضها.

وأوضح المسئول الأمريكي - في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الهجمات الإيرانية.. مشيرا إلى أن فريق من مجلس الأمن القومي الأمريكي يواصل العمل على عدة مستويات مع شركائه في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد.

العراق والأردن ولبنان وإسرائيل يعيدون فتح مجالاتهم الجوية بعد إغلاقها الليلة الماضية

أعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني في بيان لها إن مطار رفيق الحريري الدولي استأنف عمله صباح اليوم الأحد عند الساعة الـ7، بعد إغلاق استثنائي طيلة ساعات الليل.

كما أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي في الساعة 4:30 فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينتش.

وفي عمان قال رئيس هيئة الطيران المدني إنه جرى إعادة فتح الأجواء الأردنية وعودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى إلغاء القرار السابق بإغلاق المجال الجوي حتى الساعة الـ11:00 قبل الظهر بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت سلطات الطيران المدني العراقية إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للبلاد بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.