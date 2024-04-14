تتعرض فلسطين المحتلة، خاصة قطاع غزة، لحرب ظالمة منذ زمن طويل، مما يسبب معاناة شديدة لشعبها البطل. ونظراً لِما يعانيه أهلنا في فلسطين من ظلم وقهر، نجد الكثير من المسلمين يبحثون عن أدعية لفك كربهم ونصرتهم.

أدعية لفك كرب أهل غزة ونصرة فلسطين:

1. دعاء سيدنا يونس عليه السلام:

"لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"

يُعدّ هذا الدعاء من أقوى الأدعية لفك الكرب، فقد نجا سيدنا يونس عليه السلام من بطن الحوت بفضل هذا الدعاء.

2. دعوات النصر:

اللهم سدد رميهم وانصرنا على الصهاينة

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين.

اللهم انصر اهل فلسطين على من عاداهم اللهم صوب رميهم اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم اللهم اجعل نار اعدائهم برد وسلام على المسلمين.

3. دعوات الشفاء والتحرير:

اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب اعدائهم اللهم اشفي جرحاهم واطلق اسر اسراهم اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوي يا رب العالمين امين.

4. دعاء عام:

اللهم إنا نستغفرك ونستعینک ونثني عليك ونشكرك ولا نكفرك ولا ننكر فضلك عليك ولا نسيء مدحك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا أعوذ بك من أن أضيع أو أضل أو أهتم أو أُفتن أو أُغلب أو أُذل أو أُقهر.