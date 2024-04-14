يُعدّ الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأعظمها، ويُستحبّ للمسلم أن يكثر منها في جميع الأوقات، خاصة في المواطن التي ورد فيها فضل خاصّ للصلاة عليه.

أوقات استحباب الصلاة على الرسول الكريم:

بعد الأذان:

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن ثم صلّى عليه، صلّى الله عليه عشرًا مثله.

يوم الجمعة:

يُعدّ يوم الجمعة من أفضل الأيام للإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لِما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضلٍ عظيمٍ لهذا اليوم.

شهر رمضان:

يُستحبّ الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، لِما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه من فضلٍ عظيمٍ لمن مات في هذا الشهر ولم يُغفر له.

عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم:

يُستحبّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه الشريف.

بين تكبيرات العيد:

يُستحبّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات العيدين.

فوق الصفا:

يُستحبّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على الصفا والمروة في الحجّ والعمرة.

إنّ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أسهل الأعمال وأعظمها ثوابًا، فينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار منها في جميع الأوقات، خاصة في المواطن التي ورد فيها فضل خاصّ للصلاة عليه.