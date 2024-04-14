العناية بالأظافر .. خطوات أساسية لتقويتها وتطويلها

تُعد الأظافر أحد أهم علامات الجمال، فهي تعكس صحة الجسم واهتمام الشخص بنظافته. لكن، قد تعاني بعض الأشخاص من ضعف الأظافر وتكسرها أو بطء نموها. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للعناية بالأظافر وتقويتها وتطويلها بشكل طبيعي.

العناية اليومية:

ترطيب الأظافر: من أهم خطوات العناية بالأظافر هو ترطيبها بشكل منتظم، وذلك باستخدام كريم مرطب مخصص للأظافر أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.



الحفاظ على نظافة الأظافر: يجب غسل الأظافر بانتظام بالماء والصابون، مع الحرص على تنظيفها من الأوساخ والغبار.



برد الأظافر: ينصح ببرد الأظافر بشكل مستقيم أو بيضاوي باستخدام مبرد مناسب، وذلك لتجنب تقصفها وكسرها.



إزالة الزوائد الجلدية: يجب إزالة الزوائد الجلدية حول الأظافر باستخدام أداة مناسبة، مع الحرص على عدم إزالتها بشكل عميق.



تجنب قضم الأظافر: تُعد هذه العادة من أسوأ العادات التي تضر بالأظافر، حيث تسبب ضعفها وتكسرها.

النظام الغذائي:

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن: تُعد الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحة الأظافر، ويجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بها مثل:

البيوتين: يتواجد في البيض، والسلمون، واللوز، والأفوكادو.

فيتامين ب: يتواجد في اللحوم، والدواجن، والأسماك، والبقوليات.

فيتامين هـ: يتواجد في الزيوت النباتية، والمكسرات، والبذور.

الكالسيوم: يتواجد في منتجات الألبان، والخضروات الورقية الخضراء.

الزنك: يتواجد في اللحوم الحمراء، والمحار، والحبوب الكاملة.



شرب كمية كافية من الماء: يُعد الماء ضروريًا لصحة الجسم بشكل عام، ولذلك يجب الحرص على شرب كمية كافية منه للحفاظ على رطوبة الأظافر ومنعها من التكسر.



العلاجات المنزلية:

نقع الأظافر في زيت الزيتون: يمكن نقع الأظافر في زيت الزيتون الدافئ لمدة 10 دقائق مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك لترطيبها وتقويتها.

استخدام عصير الليمون: يمكن دهن الأظافر بعصير الليمون باستخدام قطعة من القطن، وذلك لتقويتها وتفتيح لونها.



خلطات طبيعية: هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتقوية الأظافر وتطويلها، مثل خليط البيض مع زيت الزيتون، أو خليط العسل مع زيت جوز الهند.



نصائح إضافية:

تجنب استخدام طلاء الأظافر بشكل مفرط: يُعد استخدام طلاء الأظافر بشكل مفرط من العوامل التي تُضعف الأظافر وتجعلها أكثر عرضة للتكسر.



ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية: يُساعد ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزلية على حماية الأظافر من المواد الكيميائية الضارة.



استشارة الطبيب: في حال استمرار ضعف الأظافر وتكسرها، يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب و الحصول على العلاج المناسب.

باتباع هذه النصائح، ستتمكن من الحصول على أظافر قوية وصحية وطويلة بشكل طبيعي.