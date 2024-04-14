وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لمواجهة أي تهديدات أخرى من إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديدات أخرى من إيران.

وقال غالانت، عبر منصة "إكس" الأحد، إنه بحث مع نظيري الأميركي، لويد أوستن، العمليات الدفاعية الإسرائيلية في مواجهة هجوم إيران.



من جهتها أفادت شبكة CNN أن أوستن طلب من غالانت إخطار واشنطن بأي رد محتمل من تل أبيب.



يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحافي فجر الأحد إن الطائرات الحربية الإسرائيلية اعترضت أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل، وفق رويترز.

كما أضاف أنه تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة أيضاً خارج حدود إسرائيل.

كذلك أردف أنه حتى الآن إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل منذ مساء السبت.

"المواجهة لم تنته"

وأفاد أن صاروخاً إيرانياً أصاب فتاة وألحق أضراراً طفيفة بإحدى المنشآت العسكرية الإسرائيلية.

في حين أكد أن "المواجهة لم تنته والقوات الإسرائيلية ما زالت تتصدى للتهديدات".

ضربة دمشق.. 7 قتلى من الحرس الثوري

يذكر أن الحرس الثوري كان أعلن مساء السبت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، رداً على الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل، والتي أدت إلى مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما.

وشكل هجوم دمشق ضربة مؤلمة بل ربما الأكثر إيلاماً لطهران منذ اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في محيط مطار بغداد في يناير 2020.

ما دفع كل المسؤولين الإيرانيين في أعلى هرم الحكم إلى التأكيد بأن الرد الانتقامي آت لا محال، ومهددين بأنه سيكون مؤلماً.

وقال مُتحدث باسم المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنَّ شولتس ندد بالهجوم الإيراني على إسرائيل بأشد العبارات الممكنة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشتراي، بعد وصول شولتس إلى مدينة تشونجتشينج الصينية، أنّ الهجوم غير مسؤول وغير مبرر، وإيران تخاطر بإشعال المنطقة، حسبما أفادت "رويترز".

وتابع: "تقف ألمانيا إلى جانب إسرائيل بشكل وثيق وسنناقش الآن عن كثب ردود الفعل الأخرى مع شركائنا وحلفائنا في مجموعة السبع".