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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رياح وسحب.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من حالة الطقس ، موضحًا أنه من المتوقع أن يشهد حالة من وجود العديد من السحب الرعدية، مما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار على العديد من المدن ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة، والرياض، وتستمر تلك الحالة إلى المنطقة الشرقية والعديد من مناطق المدينة المنورة.

 

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رياح محملة بالأتربة 
وأضاف المركز، تصاحب تلك الحالة مجموعة من الرياح المحملة بالأتربة، والتي سوف تتسبب في التأثير على الرؤية الأفقية،  محذرًا المواطنين الحذر في التعامل من خلال تلك الأجواء، حيث تكون الرياح  ما بين الشمالية الغربية، ويمكن أن تتحول إلى غربية على البحر الأحمر، بينما سوف تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة، ويمكن أن تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة.

رياح جنوبية شرقية 


وأشار، سوف تكون الرياح جنوبية شرقية، ويمكن أن تتحول إلى جنوبية غربية وبذلك سوف تصل السرعة الخاصة بها في تلك الحالة ما بين 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة.

سرعة الرياح على سواحل الخليج العربي 
وتابع، سوف تصل سرعة الرياح ما بين 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة على سواحل الخليج العربي، حيث  تؤثر سرعة الرياح بشكل عام على حركة الأمواج وسرعتها وارتفاعها.

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