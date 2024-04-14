عاجل.. أنباء عن إطلاق صواريخ تجاه طهران

أعلنت وسائل إيرانية، عن سماع صوت اطلاق صواريخ قبل دقائق، في محافظة البرز غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأطلق قبل قليل الحرس الثوري الإيراني صلية صاروخية إضافية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن إطلاق عدد من الصواريخ تجاه الجليل الأعلى، وصافرات الإنذار تدوي شمال فلسطين المحتلة وأصوات الانفجارات تزلزل إسرائيل.

وطالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، من رئيس مجلس الأمن، بسرعة عقد اجتماع عاجل عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

كما طالب إردان بإدانة الهجوم وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية مؤكدا أن: "الهجوم الإيراني يشكل تهديدًا كبيرًا للسلام والأمن العالميين، حتى أن إيران تفاخرت بالهجوم، وهو تصعيد خطير وخطير"