أفيخاي من داخل الحفرة: سقوط عدد ضئيل من الصواريخ الإيرانية على قاعدة عسكرية

نشر متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صور من داخل الحفرة، التي اجتمع فيها مجلس الحرب الإسرائيلي قبل الهجوم الإيراني، وقال: ترأس رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي جلسة لتقييم الوضع، بمشاركة قائد سلاح الجو ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة الاستخبارات حيث تم استعراض عمليات الدفاع والهجوم في الساعات الأخيرة والخطط للأمام.

وأضاف أفيخاي في بيان عبر حسابه: الأغلبية الساحقة من الصواريخ التي أطلقت من إيران اعترضت خارج حدود دولة اسرائيل، وقبل قليل تم رصد عشرات صواريخ أرض ارض في طريقها من إيران نحو إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية بنجاح من خلال نظام السهم (حيتس) إلى جانب التعاون مع الدول الشريكة الاستراتيجية معظم عمليات الإطلاق قبل اجتيازها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال: تم رصد سقوط عدد ضئيل من الصواريخ من بينها في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد حيث لحقت أضرار طفيفة في البنية التحتية، وخلال الساعات الأخيرة تم رصد واعتراض عشرات عديدة من المسيرات المعادية إلى جانب عشرات صواريخ كروز كانت في طريقها من إيران.

وتواصل عشرات طائرات سلاح الجو في هذه الساعة اعتراض كافة التهديدات الجوية التي تحلق في طريقها نحو إسرائيل.