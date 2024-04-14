سعد سمير يدافع عن محمد صلاح ويكشف موعد اعتزاله

دافع سعد سمير نجم النادي الأهلي السابق وفريق فيوتشر الحالي عن النجم الكبير محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من بعض الجماهير.

وقال سعد سمير في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " في نوعية معينة قاصدة تكون محمد صلاح مش محبوب من الجمهور المصري لكن مش هيعرفوا يعملوا كده ".

وأضاف: " صلاح أيقونة كبيرة جدا بالنسبة للجميع.. لاعب شبهنا نجح وشاركنا أحلامنا واحنا لحد دلوقتي مش عارفين نستفيد من محمد صلاح اللي خلانا نحلم وأولادنا يحلموا ".

وتابع: " منتخب مصر مرتبط بمحمد صلاح والعكس صحيح صلاح ملهم والنجوم بيكون ليها وضع معين بما لا يتنافى مع قيمة حسام وإبراهيم حسن ".

سعد سمير يكشف موعد اعتزاله

واختتم: " فكرت في الاعتزال؟ وضعت لنفسي رقم معين وهو 36 سنة لو وصلت له وحسيت إني كويس هكمل.. بدنيا أنا أقدر أكمل موسمين أو ثلاثة كمان لكن ذهنيا أوقات بتتعب من الكورة، بعد الاعتزال؟ ممكن أتجه للعمل الإداري أو الإعلامي ".