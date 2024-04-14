الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية

سفير إسرائيل لدى
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان

ناشد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، من رئيس مجلس الأمن، بسرعة عقد اجتماع عاجل عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.

كما طالب إردان بإدانة الهجوم وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية مؤكدا أن: "الهجوم الإيراني يشكل تهديدًا كبيرًا للسلام والأمن العالميين، حتى أن إيران تفاخرت بالهجوم، وهو تصعيد خطير وخطير"

 

وقالت وسائل عبرية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على رد قوي ضد إيران.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت أكثر من 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني ، و 7 صواريخ أصابت قاعدة رامون الجوية العسكرية الإسرائيلية بالنقب في الجنوب.
 

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