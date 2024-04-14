جهاد جريشة: اتفق مع تعيين إبراهيم نور الدين للقمة واستبعاد عاشور مقصود

أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة أنه يتفق مع قرار تعيين إبراهيم نور الدين للقمة 127 بين الأهلي والزمالك مؤكداً أن استبعاد محمود عاشور من الفار مقصود لمهاجمته رئيس لجنة الحكام.

أضاف جريشة خلال تصريحات تليفزيونية لملعب الشمس مع كابتن مجدي عبد الغني:" محمد عادل من الحكام المميزين ولكن اللجنة وضعت عليه ضغوط بتعيينه علي الفار رغم خروجه من مشكلة في مباراة المصري وفيوتشر".

وواصل:" محمود عاشور استبعد من الفار بسبب مهاجمته لرئيس لجنة الحكام رغم أنه من أفضل الحكام".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الاثنين لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة 10 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت، كما سيقودها الحكم إبراهيم نور الدين ويساعده سامى هلهل و هانى عبد الفتاح، وحكم رابع أحمد الغندور، وحكم فار محمد عادل ومساعد فار عاطف حسين.