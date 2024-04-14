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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: الزمالك سيفوز بالقمة وأدعم إبراهيم نورالدين

أيمن يونس نجم الزمالك
أيمن يونس نجم الزمالك السابق

يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الأبيض هو الأقرب للفوز في مباراة القمة المقبلة، المقرر لها غدا الاثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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أضاف يونس في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "هناك حالة انسجام لصفقات يناير في الزمالك وهو الأقرب للفوز".

وواصل :"الأهلي لديه مشكلة في مناطق صناعة التهديف ومركز المهاجم الصريح نقطة ضعف للزمالك".

وأشار :"كل الدعم للحكم إبراهيم نور الدين وواثق في قيادته للمباراة بشكل مميز".

وتابع :"مباراة القمة فرصة العمر للزمالك وسط غيابات الأهلي".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك في تمام السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز

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