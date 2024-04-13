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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يهزم دجلة و يتوج ببرونزية كأس مصر لـ سيدات الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالميدالية البرونزية بمسابقة كأس مصر للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث .

بينما يتنافس الأهلى مع الشمس بعد قليل على اللقب ، حيث تأهل الأهلى للنهائى على حساب دجلة ،و الشمس على حساب الزمالك .

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة و أسر اللاعبين   .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

الجريدة الورقية