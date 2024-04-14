وزيرة الهجرة: القضية الفلسطينية ستظل بجانب نضال الشعب الفلسطيني في قلب كل مصري وقمة أولوياته

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرةالهجرة، أن القضية الفلسطينية ستظل بجانب نضال الشعب الفلسطيني الأبي الحر في قلب كل مصري وفي قمة أولوياته وأولويات السياسة الخارجية لمصرنا العظيمة، حتى الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه التاريخية المشروعة.

ونوهت وزيرةالهجرة، إلى أنه سيبقى الموقف المصري ثابتاً داعما للأشقاء الفلسطينيين، وستستمر جهود الدولة المصرية في اتجاه تسريع وتيرة نفاذ المساعدات إلى غزة والوصول لوقف فوري لإطلاق النار.

وكانت قد ودعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، والذي قام بزيارة مثمرة لمصر على رأس وفد رفيع المستوى، شرف خلالها بلقاء رئيس الجمهورية واستقبله خلالها د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

جاء وذلك بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب الهام الجديد، حيث رافقه خلال الزيارة وائل زقوت، وزير التخطيط الفلسطيني، والسفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة.

يذكر أنه بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية كافة وخصوصاً بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحيث تشكل مجموعة الكوميسا نواه للتكامل الاقتصادي الأفريقي.

وخلال كلمته، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن المؤتمر الأول الذي عقد لوزراء الهجرة في 14 أغسطس 2023، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها، منوها إلى نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، لافتا إلى إشادة ممثلي منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.