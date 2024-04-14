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الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيران: صواريخ خيبر ستصل بعد دقائق وإسرائيل تطلب من المستوطنين البقاء قرب الملاجئ

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت وسائل إيرانية، إن صواريخ خيبر التي أطلقت، من المنتظر أن تصل اسرائيل خلال 12-14 دقيقة من إطلاقها .
 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية: أن الحكومة طلبت من المستوطنين في الجولان البقاء قرب الملاجئ.

وحذرت إيران أي دولة من التدخل في محاولة اعتراض الهجوم الإيراني على الكيان، وإلا سوف يلقى نصيبه لاحقاً وأولهم أمريكا .
وسائل عبرية: إسرائيل شوشت على طيران الشرق الأوسط وتهدد حياة المدنيين

وذكرت مصادر عبرية، أن إسرائيل قامت بتشويش الـ"جي بي أس" في الشرق الأوسط وهي تعرّض مئات الرحلات المدنية للخطر.

واعلنت وسائل أمريكية، أن خطاب هام مرتقب لبايدن بعد قليل بسبب التطورات في الشرق الأوسط..

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