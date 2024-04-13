رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المتواجدين بمستشفى حميات شبين الكوم

احتفالا بـ عيد الفطر..

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتنظيم برنامج ترفيهي للأطفال والأسر الفلسطينية المتواجدين بالمحافظة لتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة للتخفيف عنهم، وذلك عقب زياته لهم لمتابعتهم والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

نظمت محافظة المنوفية رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة المتواجدين بمستشفى حميات شبين الكوم إلى قرية فينسيا السياحية الجديدة لإدخال البهجة والسرور عليهم ، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال لمساعدتهم على النشاط والحيوية وإكسابهم المزيد من الطاقات الإيجابية والبهجة بجانب توزيع الوجبات الغذائية عليهم لرسم البسمة والفرحة إلى قلوبهم وتسليمهم هدايا .

هذا وقد أعرب أشقائنا الفلسطينيين عن شكرهم وسعادتهم البالغة لما لمسوه من حرص واهتمام محافظ المنوفية بهم وتلبية جميع متطلباتهم ، مثمنين جهود الرئيس السيسي في دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وعلى ما وجدوه في مصر من رعاية أخوية خففت من معاناتهم ومؤكدين أنا مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان.

وأكد محافظ المنوفية على تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين وتقديم أوجه الخدمات الطبية وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني .

وفي سياق أخر قام قام وحيد عبد ربه رئیس مرکز ومدينة منوف باصطحاب الأطفال الى قرية وادي القمر بمنوف وذلك للاستمتاع والترفيه وقضاء أيام عيد الفطر المبارك واشتمل البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والالعاب للأطفال، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم لأخواتنا الفلسطينيين المتواجدين علي أرض الوطن وتنفيذا لتعليمات محافظ المنوفية بتنفيذ برامج ترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور .



من الجدير بالذكر- أن محافظ المنوفية، اطمأن على الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفى أثناء تلقيهم العلاج ، وحرص بنفسه على تبادل الأحاديث معهم متمنيا لهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة ، وقدم محافظ المنوفية عيدية وكحك العيد للأطفال والأسر الفلسطينية دعما لهم موجها بإعداد برنامج ترفيهي للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر ، مكلفا بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين.