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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وسائل عبرية: إسرائيل شوشت على طيران الشرق الأوسط وتهدد حياة المدنيين وخطاب مرتقب لبايدن

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت مصادر عبرية، أن إسرائيل قامت بتشويش الـ"جي بي أس" في الشرق الأوسط وهي تعرّض مئات الرحلات المدنية للخطر.

واعلنت وسائل أمريكية، أن خطاب هام مرتقب لبايدن بعد قليل بسبب التطورات في الشرق الأوسط..

وهجم عدد كبير من المستوطنين على المواد التموينيّة بعد بدء الهجوم الإيراني، وفرغت ارفف المحال التجارية من السلع .

وأطلقت إيران دفعة ثانية جديدة من المسيرات وصل إعدادها للمئات، من ايران باتجاه الكيان الصهيوني.

وأعادت مواقع ايرانية نشر تسجيلات صوتية  لعلي خامنئي في خطبة صلاة العيد وفيها تعهد بمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي .

وأعلن إعلام إيراني، أن المسيّرات الإيرانية حلقت من كرمانشاه ودوكوهة غربي إيران ومناطق أخرى، كما أطلقت طائرات مسيرة من اليمن صوب إسرائيل .

وقالت إذاعة جيش إلاحتلال عن مصادر عسكرية صهيونية، إن الهجوم الإيراني يشمل صواريخ كروز وليس فقط طائرات بدون طيار .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هناك  محاولات  لمنع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل ، ولكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%
 

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