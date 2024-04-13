مدرس اقتصاد بجامعة بدر: الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض على المستوى العالمي

أكدت هاجر محمد عطوة، المدرس المساعد في تخصص الاقتصاد بجامعة بدر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي يواجه عدد من المشاكل والتحديات، موضحة أنه في أخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن الاستثمار في 2023 كان 2.9 نتيجة للتدفقات في عدد من الدول الأوروبية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وشددت "عطوة"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن الزيارة في الاستثمارات الأجنبية كان تعود للدول المتقدمة، بينما الدول النامية قلت به الاستثمار الأجنبي، ولأول مرة منذ 2020 قلت في جذب الاستثمار الأجنبي بحوالي 9%.

وأوضحت أن موقف مصر من الاستثمار الأجنبي يعد مواكب للاتجاه العالمي بحيث هناك مواكبة للعديد من المشروعات التي تكون على المستوى العالمي، مؤكدة أن القطاع الخدمي هو القطاع الأكبر جذبًا للتدفقات ويليه البترول والصناعة وبعدها القطاع العقاري والزراعي.