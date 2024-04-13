عاجل.. إسرائيل تلغي جميع الأنشطة التعليمية في تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن وزارة التعليم قررت إلغاء كل الأنشطة التعليمية في المدارس والجامعات والرحلات في إسرائيل، تحسبا للرد الإيراني .



هجوم على الهيئة الوطنية لتوزيع الكهرباء في ‎إسرائيل



وأعلنت مجموعة "منتقموا السايبر" مسؤولية استهداف الهيئة الوطنية لتوزيع الكهرباء في ‎إسرائيل (IEC) و قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، بما في ذلك مدن "بيت شيمش" و تل أبيب و"روش هاعين" و"عراد" و"موديعين" و"بئر السبع " ونتانيا وغيرها.



إغلاق الشواطئ في إسرائيل



وفي وقت سابق، قال إعلام عبري، إنه بسبب الوضع الأمني ، سيتم إغلاق شواطئ كينيريت ومواقف السيارات حتى إشعار آخر تحسبا للرد الإيراني .

وذكر موقع "والّا" العبري ، أنه قبل هجوم محتمل من إيران، اتتقل نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منزل ملياردير أميركي في القدس، كونه يحتوي على ملجأ متطور مضاد للصواريخ".

طوفان الأقصى

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 34 ألف قتيل، بالإضافة إلى إصابة اكثر من 76 ألفا، وآلاف المفقودين، وفقا لوزارة الصحة في غزة