شقيقة سيرين عبد النور عن وفاة والدتهما: التدخين سم هاري وعشنا عذاب

حرصت سابين شقيقة سيرين عبد النور على كشف تفاصيل تدهور حالة والدتها الصحية التى كانت تعاني من مرض سرطان الرئة وتسبب فى وفاتها خلال الأيام الماضية.

وقالت سابين من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: أن تعب والدتها بدأ منذ سنوات وأن الطبيب المختص بعلاجها حذرها أكثر من مرة من التدخين حتي تتجنب الإصابة بالسرطان ولكنها كانت تتجاهل نصائحه ، وبالفعل تدهورت حالتها الصحية ، معلقة: “تعبت تاني وعرفنا أن جالها سرطان في الرئة والشريان اللي بيوصل الأكسجين لـ المخ ونفسها كان بينقطع، عملنا جلسات كيماوي وحاولنا على قد ما نقدر، السجائر سم هاري، وكل شيء حوالينا بيقتل ولكن الواحد مينفعش يشرب سم ويقول يارب خلصني وليه حصلي كده”.

التدخين عذاب للمريض ولأولاده

وأضافت سابين حديثها قائلة: أن العذاب ليس فقط للمدخنين بل أيضا لأولادكم وأصحابكم لما يشوفوكم بتتوجعوا وبتختنقوا ومش عارفين تاخدوا أكسجين ومش قادرين يعملوا حاجة، يمكن شايفين أن الحياة ظالماكم ولكن متعذبوش ولادكم، أمي كانت بتشتهي الماية وكنت بحطه ليها على شفايفها بالشاش علشان تبل ريقها شيء مؤلم جدا ونشكر الرب أنه أخدها لعنده.

واختتمت سابين عبد النور قائلة:الحمد لله على كل حال وماما ملاك في السماء.

وأعلنت الفنانة سيرين عبد النور وفاة والدتها بعد صراعها مع مرض السرطان خلال الأيام الماضية.

ونشرت سيرين صورة لوالدتها أثناء رحلة مرضها وعلقت عليها قائلة: إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي.

وكانت أعلنت سيرين عبد النور، وفاة والدتها وذلك بعد صراع طويل لها مع المرض في الفترة الأخيرة في حياتها، ونشرت سيرين صورة تجمعها بوالدتها في المستشفى، وكتبت عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع انستجرام: إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي.

وكانت طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مؤخراً، أغنية بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينج، وإخراج ايلي فهد.

هزهزة

وتعود سيرين بـ"هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم، وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.