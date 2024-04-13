بدءًا من الليلة..عرض مسلسل "بيت الرفاعي" على dmc بعد نجاحه فى رمضان

قررت قناة دى إم سى عرض مسلسل “بيت الرفاعي” بطولة النجم أمير كرارة بدءًا من الليلة الساعة الثامنة مساءً، ويعتبر عرض المسلسل الثاني بعد نجاحه فى موسم رمضان 2024.

وكانت شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “بيت الرفاعى” الحكم بالإعدام على أحمد رزق وإثبات براءة أمير كرارة.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل بيت الرفاعي

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل بيت الرفاعي وفاة رقية، ملك قورة، بعدما أطلق فاروق، أحمد رزق، النار عليها، وقُبض على فاروق وياسين أمير كرارة، حيث اعترف فاروق على نفسه بقتل نسمة ومحمود الرفاعي، أحمد فؤاد سليم.

وحُكم على فاروق، بالإعدام شنقًا وحصل ياسين على البراءة من كل التهم المنسوبة إليه، وأُلغي حكم الإعدام على ناهد بسبب اعتراف ياسين بقتل عبدالحميد-سيد رجب-.

وانتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل بيت الرفاعي بخروج ياسين من السجن، بعدما حُكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة الهروب من السجن.

جاء موعد بدء العرض ثاني لمسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة على قنوات dmc اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يتم إعادته في تمام الساعة الثالثة صباحا، ويتم إعادة الحلقة مرة اخرى فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهر اليوم التالي.

قصة مسلسل بيت الرفاعى

المسلسل تدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقى مليء بالساسبنس والغموض والاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا حول "ياسين" ويجسده أمير كرارة، و"فاروق" احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.