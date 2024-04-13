مدرب لوتون تاون يعلق على إعصار مانشستر سيتي

علق روب إدواردز، المدير الفني لفريق لوتون تاون، على الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه خلال منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم أمام مانشستر سيتي.

وأكد إدواردز في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية، أن المباراة كانت صعبة للغاية، حيث تعد أطول مباراة كرة قدم خضتها على الإطلاق، خاصة أنها كانت في أوقات الظهيرة.

وتابع إدواردز تصريحاته: "بالتأكيد كنا مرهقون حقًا في الوقت الحالي، لقد كانت فترة ما بعد الظهر صعبة بالنسبة لنا، لقد بذل اللاعبون كل ما في وسعهم ولم نبدأ بأفضل ما لدينا".

بينما علق على استقبال فريقه للأهداف، فقال: "الهدف الأول كان بعد تصدي رائع من حارسنا، ثم غيرت الكرة اتجاهها من رأس هاشيوكا، لقد أرهقونا في النهاية، لكن لا يمكنني أن ألوم اللاعبين، لقد انتهى الأمر".

وأضاف: "لاعبو السيتي سجلوا ثلاثة أهداف عالمية، وكان هناك الكثير من التسديدات وكان على توماس أن يتصدى لبعض الكرات".

وأتم مدرب لوتون تاون تصريحاته: "لاعبي فريقي لم يخفضوا رؤوسهم أبدًا ولن نقبل ذلك، ما يمنحني الإيمان هو أن جماهيرنا تقف معنا حتى النهاية وسنحتاج إليهم".