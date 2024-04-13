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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي يتصدر مؤقتًا

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره لوتون تاون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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واستطاع السيتي اعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم مؤقتًا، حيث ينتظر مواجهات اَرسنال وليفربول غدًا الأحد في نفس الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 73 نقطة، بينما يحل اَرسنال في المركز الثاني بـ 71 نقطة، وليفربول في المركز الثالث بنفس الرصيد، لكن فارق الأهداف يصب في مصلجة الجانرز.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي يتصدر مؤقتًا

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