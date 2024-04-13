أمرت نيابة الشروق، بحبس (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون) وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

حبس شخصين بتهمة حيازة المخدرات بالقاهرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته (كمية لمخدر الشادو – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من الأكياس المعدة للتعبئة – ميزان حساس – سلاح أبيض).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - كمية لمخدر البودر – 3 ميزان حساس).

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر الهيروين).

في رابع أيام العيد..طالبة جامعية تنهى حياتها فى المطرية

كما أقدمت طالبة على إنهاء حياتها فى منطقة المطرية، رابع أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد سقوط الطالبة من بلكونة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين إقدام طالبة جامعية على إلقاء نفسها من أحد الطوابق العقار الذى تقطن به مع أسرتها أثر مرورها بأزمة نفسية.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

دفن جثة طفل غرق في حوض مياه يستخدم في ري الأراضي الزراعية بطوخ

كما امرت جهات التحقيق بطوخ ، بدفن جثة طفل لقي مصرعه في قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ ، حيث غرق المجني عليه في حوض مياه مخصص لري الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالدفنة وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ ، يفيد يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل في حوض مياه يستخدم في ري الأراضي الزراعية بقرية كفر منصور دائرة المركز.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالمعاينة والفحص تبين انه اثناء قيام الطفل ويدعى "إبراهيم ا" 6 سنوات بالاستحمام في حوض خرساني مخصص لري الأراضي الزراعية غرق في مياه الحوض وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.