أقدمت طالبة على إنهاء حياتها فى منطقة المطرية، رابع أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

في رابع أيام العيد..طالبة جامعية تنهى حياتها فى المطرية

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد سقوط الطالبة من بلكونة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبالانتقال والفحص تبين إقدام طالبة جامعية على إلقاء نفسها من أحد الطوابق العقار الذى تقطن به مع أسرتها أثر مرورها بأزمة نفسية.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال شهود العيان لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

دفن جثة طفل غرق في حوض مياه يستخدم في ري الأراضي الزراعية بطوخ

كما امرت جهات التحقيق بطوخ ، بدفن جثة طفل لقي مصرعه في قرية كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ ، حيث غرق المجني عليه في حوض مياه مخصص لري الأراضي الزراعية، وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بالدفنة وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ ، يفيد يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل في حوض مياه يستخدم في ري الأراضي الزراعية بقرية كفر منصور دائرة المركز.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وبالمعاينة والفحص تبين انه اثناء قيام الطفل ويدعى "إبراهيم ا" 6 سنوات بالاستحمام في حوض خرساني مخصص لري الأراضي الزراعية غرق في مياه الحوض وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

طعنه بخنجر ..حبس طالب بقتل زميله طعنا في كفر شكر

كما أمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن أخر باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، كما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زميله طعنا بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وآخر (طالب – مقيم بدائرة المركز) لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها المتهم علي المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس المباحث، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.