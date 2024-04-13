«التمويل الإسلامى» تتبنى خطة تنمية مهارات العاملين فى الصناعة المصرفية الإسلامية

قال التقرير السنوى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى برئاسة الدكتور محمد البلتاجى لعام 2023 إن الجمعية تعمل على تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء والتى تعد من أهم التحديات بالسوق المصرى. أضاف التقرير أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تعمل على ذلك من خلال تقديم الماجستير المهنى للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

شهدت الجمعية تخرج الدفعة التاسعة من حملة الماجستير خلال عام 2023، وحاليا الدفعة العاشرة فى مرحلة الدراسة، إضافة إلى شهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية «آيوفى» شهادتى السيسا والسيبا بعد تطويرهما، بجانب الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة للجمعية بغرض تنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالصناعة المصرفية الإسلامية، ومن الشهادات الجديدة للجمعية شهادة أخصائى إصدار الصكوك التى تم عقدها فى ديسمبر 2023.