مانشستر سيتي يفوز على لوتون تاون بخماسية في الدوري الإنجليزي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم مانشستر سيتي سريعًا في النتيجة عن طريق اللاعب دايكي هاشيأوكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، بينما أضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني.

فيما سجل إرلينج هالاند الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، وقلص روس باركلي النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة 81.

وسجل جيريمي دوكو الهدف الرابع في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، وأحرز جفارديول الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بنتيجة 5/1.

ونجح مانشستر سيتي في تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بشكل مؤقت برصيد 73 نقطة، بينما يأتي اَرسنال وليفربول في المركزين الثاني والثالث بجدول الترتيب، فيما يحل لوتون تاون في المركز الـ 18 بـ 25 نقطة.