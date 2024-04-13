السبت 13/أبريل/2024 - 05:51 م 4/13/2024 5:51:24 PM

بينما نحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة وحركة محافظين جدد بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمن الدستورية رئيساً للبلاد لفترة ولاية جديدة تمتد ٦ سنوات، نتوقع ونتمنى أن يكون التشكيل الوزارى الجديد على قدر طموحات ورؤى القيادة السياسية وتطلعات المواطنين الممثلة فى التعامل الجيد مع الأزمة الاقتصادية بما ينعكس على ضبط الأسعار ورفع مستوى المعيشة وتقليص عجز الميزانية وخفض معدل التضخم وإتاحة فرص عمل، فضلاً عن مزيد من الحوكمة والشفافية فى أداء الجهاز الإدارى للدولة.

الحقيقة أن هناك وزراء ومحافظين كانوا على قدر المسئولية وشهد لهم الجميع بحسن الأداء وتحقيق إنجازات ملموسة على الأرض والتعامل مع القضايا الجماهيرية والأزمات بحسن تصرف.

وفى نفس الوقت كان هناك وزراء ومحافظون وقيادات من الصف الثانى، يمثلون عبئاً على الحكومة وأساءوا لها منهم على سبيل المثال وزير الاسكان ووزير التموين.

ونحن على ثقة تامة بأن القيادة السياسية تدرك جيداً طبيعة المرحلة القادمة وأن الاختيار سيكون عند حسن ظن الجميع وأن معايير الكفاءة ستفرض نفسها فى الاختيار والترشيح وليس مجرد معايير الثقة.

وأكبر دليل على أن المرحلة المقبلة مختلفة وتتطلب عناصر وقيادات من طراز مختلف، هو ما تم فى تغييرات القيادات الصحفية بالصحف المملوكة للدولة قبل عيد الفطر المبارك، حيث تم تغيير ٩٧٪ تقريباً من قيادات الصحف وجاءت التعيينات الجديدة من عناصر شابة ووجوه جديدة تماما وكان عنصر الكفاءة هو الغالب فى الاختيار حتى وان كان عدد قليل محدود جداً محل تساؤلات من البعض.

ومن المؤكد أن هناك منهجاً وسياسات وتكليفات جديدة للحكومة المقبلة ومن هنا فإن اختيار الاشخاص لا بد أن يتوافق مع تلك التكليفات والسياسات، باختيار من هو قادر على التنفيذ وتحمل المسئولية.

ونحن نثق بأن الأجهزة المعنية فى الدولة لديها من القدرة على الفرز والترشيح فى ضوء تقارير المتابعة والأداء ودعونا نتفاءل خيراً بما هو قادم فقد مر الصعب فيما يخص الأزمة الاقتصادية وتوابعها التى أرهقت المواطنين وثرت على حياتهم اليومية، وأتصور أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة جنى ثمار فى ضوء مؤشرات ايجابية بدأت تلوح فى الأفق فى الأيام القليلة الماضية.

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