بايرن ميونخ يفوز على كولن بثنائية في الدروي الألماني

فاز بايرن ميونخ على ضيفه كولن بهدفين دون رد فى المواجهة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الألماني.

ثنائية العملاق البافاري جاءت بتوقيع كل من رافائيل جوريرو وتوماس مولر في الدقيقتين 65، 92 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، ويفصله عن باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني 13 نقطة كاملة.

ويحتاج باير ليفركوزن لحصد 3 نقاط من أجل التتويج بلقب البوندزليجا رسميا للمرة الأولى فى تاريخه.

ويملك الفريق البافارى فى رصيده 63 في وصافة ، بينما يحتل كولن المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ

في حراسة المرمي: أولرايش

الدفاع: جيريرو، إيريك داير، تيل ، مزراوى

الوسط: ماتياس دي ليخت، تيل، مولر، جوشوا كيميتش

الهجوم: كومان، بافلوفيتش، هاري كين