حسن أبوالروس يكشف لـ"الوفد"سبب تعاطف الجمهور مع شخصية عز

كشف النجم حسن أبوالروس خلال تصريحات لـ"الوفد" عن كواليس مسلسل حالة خاصة وسبب تعاطف الجمهور مع شخصية عز، مشيراً إلى أنها شخصية حقيقية فى المسلسل مستوحاة من شخص على أرض الواقع".

أوضح أبوالروس التشابه بينه و بين شخصية «عز» فى حالة خاصة، معلقاً: "التشابه ما بينى وبين عز هو حبنا للمزاح الكثير ولكن «عز» «دمه تقيل» وكل اهتماماته بمظهره الخاص، بالإضافة لاختلافات أخرى مستحيل أن تكون فى شخصيتى مثل أن «عز» شخص غير أخلاقى وانتهازى ويحاول الوصول لهدفه بطرق غير مشروعة، وسرقة أفكار غيره للعمل عليها، ومحب للنساء، أما عن شخصية عز كان شخصية حقيقية فى المسلسل، وكل تفاصيلها كانت مستوحاة من شخص على أرض الواقع «على الفيسبوك يعمل هكذا، فقلدت بشخصيته وملابسه، وحتى استايل البدل كنت أرتديها على شاكلته من وسط البلد، فحاولت تمثيل كل ما يتعلق بالشخصية حتى طريقة الكلام.

حسن أبوالروس

أكد حسن أبوالروس خلال تصريحاته لـ"الوفد" عن سبب تعاطف الجمهور مع شخصية عز بالرغم من ظهوره بشكل شرير، قائلاً: " لم أكن أعرف فى البداية كيف أمثل الدور بشكل يجذب الجمهور فيجمع ما بين حبه للشخصية وكراهيته لها حتى اهتديت إلى ما قدمته "فى البداية مكنتش عارف أعمل الدور ازاى بطريقة تجذب الجمهور لحب الشخصية، وفى نفس الوقت يصدقوه ويفهموا رخامته، كان سهل أجيب الافيه اللى لايق على كل حاجة فى الشخصية، ولكن كنت فى معادلة صعبة، لأن مطلوب أرخم على نديم وأسرق أفكاره، والمفروض إنى أنا مش فاهم يعنى إيه توحد مع اقتناعى أنه تأخر عقلى ومن السهل السيطرة عليه".

مسلسل حالة خاصة

آخر أعمال حسن أبوالروس

حقق حسن أبو الروس، نجاحا كبيرا من خلال شخصية عز في مسلسل حالة خاصة، الذي عرض موخراً، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: طه دسوقي، غادة عادل، هاجر السراج، وئام مجدي، علي السبع، أحمد طارق، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول نديم شخص مصاب بالتوحد ويريد أن يعمل محامي في مكتب محاماة كبير، وبالفعل يعمل في مكتب أماني النجار ـ غادة عادل، وخلال الأحداث يحب رام الله ـ هاجر السراج، وتتطور الأحداث بعد ذلك.